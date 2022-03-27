عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"صبحي" يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للمعاهد الأزهرية والمدارس الرياضية والكليات المتخصصة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام  مهرجان العروض الرياضية لطلبة وطالبات المعاهد الأزهرية و المدارس الرياضية وكليات التربية الرياضية ( بنين وبنات ) للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 

ونفذت الوزارة المهرجان من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية( الإدارة العامة للتعليم العام والازهرى، والإدارة العامة للنشاط الطلابي ) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والإدارة العامة للرعاية الرياضية ( قطاع المعاهد الأزهرية  خلال الفترة من (٢١- ٢٥) مارس الجاري، بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر .

شارك في التصفيات الختامية للمهرجان  ٨٠٠ طالب وطالبة، يمثلون ٢٢ كلية تربية رياضية، فيما يشارك ٤٥٠ تلميذ وتلميذة يمثلون  ١٥ مدرسة رياضية و ١٠ معاهد ازهرية على مستوى الجمهورية. .

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المهرجان يضم شريحة مختلفة من الأعمار السنية،  في إطار الاهتمام بنشر الرياضة مما يبرهن عليأهمية الرياضة في بناء الأجيال في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما توليه الدولة المصرية بالشباب والنشء من اهتمام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل علي تعزيز الانتماء والولاء للوطن.

أضاف"صبحي" أن مثل هذه اللقاءات الرياضية تعمل علي اخراج الطاقات الابداعية للشباب، والتى بدورها تحقق قيم الولاء والانتماء، بجانب انتقاء العروض المتميزة والاستفادة منها في المناسبات القومية .

وأسفرت المنافسات علي مستوي الكليات المتخصصة "بنات" عن حصول المنيا علي المركز الاول، والعريش علي المركز الثاني،  والمنوفية علي المركز الثالث، وعلي مستوي الكليات المتخصصة "بنين" حققت المنوفية المركز الاول، والفيوم المركز الثاني، والمنصورة المركز الثالث.

فيما أسفرت المنافسات علي مستوي المعاهد الأزهرية "بنين" عن حصد الغربية للمركز الاول، والدقهلية المركز الثاني، وكفر الشيخ المركز الثالث، وعلي مستوي المعاهد الأزهرية "بنات" حققت بني سويف المركز الاول، والدقهلية المركز الثاني، والغربية المركز الثالث.

وعلي مستوي المدارس الرياضية "بنين" حققت الفيوم المركز الاول، والقاهرة المركز الثاني، والمنيا المركز الثالث، بينما علي مستوي المدارس الرياضية "بنات" حققت بور سعيد المركز الاول، والفيوم المركز الثاني، والإسكندرية المركز الثالث.

تضمن حفل الختام طابور عرض للمشاركين، بجانب تقديم عروض رياضية، بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات،  الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي، الدكتور محمود الهوارى نائبا عن فضيلة وكيل الأزهر الشريف والأستاذ إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الرياضية والاجتماعية والأستاذ أيمن محمد ناصر مسئول مشروعات وزارة الشباب والرياضة بالأزهر الشريف والأستاذ تامر على الشامى مدير إدارة المسابقات الرياضية والمعسكرات بالأزهر الشريف والأستاذة داليا مصطفى حسين ، الدكتوره مني مصطفي ممثل وزارة التربية والتعليم، اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور احمد حسان مدير عام التعليم العام والأزهري، أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامه للنشاط الطلابي، الدكتورة غادة جمال مدير علم الادارة العامة للقاعدة الشعبية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، ومؤمن عبد الرحيم مدير ادارة الكليات المتخصصة، وعدد من عمداء كليات التربية الرياضية، ولفيف من مديري مديريات الشباب والرياضة للمحافظات المشاركة، ومديري مديريات التربية والتعليم للمحافظات المشاركة.

IMG-20220327-WA0118
IMG-20220327-WA0118
IMG-20220327-WA0119
IMG-20220327-WA0119
IMG-20220327-WA0121
IMG-20220327-WA0121

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

التراويح وموائد الرحمن والأفراح.. عودة الروح في رمضان 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عيار 21 يسجل 995 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

ترشيحاتنا

مسنة في دار رعاية: زمان كان فيه بركة بسبب نظافة قلوبنا

التموين: الدولة تدعم المواطن وقلة من التجار ترفع الأسعار بلا مبرر.. فيديو

عباس لـ بلينكن: نطالب أمريكا بتطبيق حل الدولتين

أمريكا: ربط إيران باتفاق يمنع امتلاكها أسلحة نووية أفضل ما يخدم الشرق الأوسط

روسيا تمنع وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

كامل الوزير لعمال شركات النقل المتعسرة: اجتهدوا علشان تنجحوا في الشركات الأجنبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

فيديو

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ