"صبحي" يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للمعاهد الأزهرية والمدارس الرياضية والكليات المتخصصة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام مهرجان العروض الرياضية لطلبة وطالبات المعاهد الأزهرية و المدارس الرياضية وكليات التربية الرياضية ( بنين وبنات ) للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

ونفذت الوزارة المهرجان من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية( الإدارة العامة للتعليم العام والازهرى، والإدارة العامة للنشاط الطلابي ) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والإدارة العامة للرعاية الرياضية ( قطاع المعاهد الأزهرية خلال الفترة من (٢١- ٢٥) مارس الجاري، بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر .

شارك في التصفيات الختامية للمهرجان ٨٠٠ طالب وطالبة، يمثلون ٢٢ كلية تربية رياضية، فيما يشارك ٤٥٠ تلميذ وتلميذة يمثلون ١٥ مدرسة رياضية و ١٠ معاهد ازهرية على مستوى الجمهورية. .

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المهرجان يضم شريحة مختلفة من الأعمار السنية، في إطار الاهتمام بنشر الرياضة مما يبرهن عليأهمية الرياضة في بناء الأجيال في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما توليه الدولة المصرية بالشباب والنشء من اهتمام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل علي تعزيز الانتماء والولاء للوطن.

أضاف"صبحي" أن مثل هذه اللقاءات الرياضية تعمل علي اخراج الطاقات الابداعية للشباب، والتى بدورها تحقق قيم الولاء والانتماء، بجانب انتقاء العروض المتميزة والاستفادة منها في المناسبات القومية .

وأسفرت المنافسات علي مستوي الكليات المتخصصة "بنات" عن حصول المنيا علي المركز الاول، والعريش علي المركز الثاني، والمنوفية علي المركز الثالث، وعلي مستوي الكليات المتخصصة "بنين" حققت المنوفية المركز الاول، والفيوم المركز الثاني، والمنصورة المركز الثالث.

فيما أسفرت المنافسات علي مستوي المعاهد الأزهرية "بنين" عن حصد الغربية للمركز الاول، والدقهلية المركز الثاني، وكفر الشيخ المركز الثالث، وعلي مستوي المعاهد الأزهرية "بنات" حققت بني سويف المركز الاول، والدقهلية المركز الثاني، والغربية المركز الثالث.

وعلي مستوي المدارس الرياضية "بنين" حققت الفيوم المركز الاول، والقاهرة المركز الثاني، والمنيا المركز الثالث، بينما علي مستوي المدارس الرياضية "بنات" حققت بور سعيد المركز الاول، والفيوم المركز الثاني، والإسكندرية المركز الثالث.

تضمن حفل الختام طابور عرض للمشاركين، بجانب تقديم عروض رياضية، بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي، الدكتور محمود الهوارى نائبا عن فضيلة وكيل الأزهر الشريف والأستاذ إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الرياضية والاجتماعية والأستاذ أيمن محمد ناصر مسئول مشروعات وزارة الشباب والرياضة بالأزهر الشريف والأستاذ تامر على الشامى مدير إدارة المسابقات الرياضية والمعسكرات بالأزهر الشريف والأستاذة داليا مصطفى حسين ، الدكتوره مني مصطفي ممثل وزارة التربية والتعليم، اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور احمد حسان مدير عام التعليم العام والأزهري، أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامه للنشاط الطلابي، الدكتورة غادة جمال مدير علم الادارة العامة للقاعدة الشعبية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، ومؤمن عبد الرحيم مدير ادارة الكليات المتخصصة، وعدد من عمداء كليات التربية الرياضية، ولفيف من مديري مديريات الشباب والرياضة للمحافظات المشاركة، ومديري مديريات التربية والتعليم للمحافظات المشاركة.

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