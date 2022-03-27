عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العناني يترأس اجتماع الأعلى للآثار ويتخذ عددا من القرارات لتنشيط السياحة الثقافية

صدى البلد

ترأس، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي شبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.

 

وخلال الاجتماع أتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة بعامية السابقين، وذلك بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، وذلك خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.

 

تجدر الإشارة إلى انه كان قد تم تحديد مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٤ عصراً، فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ؛ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدى فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة ١٠ صباحاً وحتى ١ ظهراً، والفترة المسائية من الساعة ٨ مساءً وحتى ١١ مساءً.


أما مناطق الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٤ عصراً، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

التراويح وموائد الرحمن والأفراح.. عودة الروح في رمضان 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عيار 21 يسجل 995 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

ترشيحاتنا

مسنة في دار رعاية: زمان كان فيه بركة بسبب نظافة قلوبنا

التموين: الدولة تدعم المواطن وقلة من التجار ترفع الأسعار بلا مبرر.. فيديو

عباس لـ بلينكن: نطالب أمريكا بتطبيق حل الدولتين

أمريكا: ربط إيران باتفاق يمنع امتلاكها أسلحة نووية أفضل ما يخدم الشرق الأوسط

روسيا تمنع وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

كامل الوزير لعمال شركات النقل المتعسرة: اجتهدوا علشان تنجحوا في الشركات الأجنبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

فيديو

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ