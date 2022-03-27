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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مبادرة أخلاقنا: فكرة إعلانات رمضان تقوم على أساس كما تدين تدان

أسماء إسماعيل منسق
أسماء إسماعيل منسق عام بمبادرة أخلاقنا بوزارة الشباب

قالت الدكتورة أسماء إسماعيل منسق عام بمبادرة أخلاقنا بوزارة الشباب والرياضة؛ إن الوزارة دائما تقيم ندوات التوعية في 27 محافظة منذ سنوات؛ لكن قرروا التطوير بتقديم إعلانات عن سلوكيات يفتقدها بعض الناس.

 

وأضافت أسماء إسماعيل خلال لقاء على قناة "الحياة" في برنامج "الحياة اليوم"؛ أن القضايا المجتمعية هي أساس العمل في هذه المبادرة؛ فسلطوا الضوء على قضية التحرش أو التنمر أو التعصب الكروي وإحترام الآخرين وبر الوالدين؛ وغيرها من القضايا المؤثرة في سلوكيات الناس.

 

وأوضحت منسق مبادرة أخلاقنا بوزارة الشباب؛ أن التقليد يتميز به الشباب؛ لكن نعمل على توظيف هذه الصفة في تحسين الأخلاق والسلوكيات من خلال فيديوهات أو إعلانات لترشيد الأشخاص وتوعيتهم تجاه  هذه القضايا .

 

وأشارت أسماء إسماعيل إلى أنه يتم إقامة الندوات في القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالتوازي مع عرض الفيديوهات أو البرومو لتعديل سلوكياتنا؛ مضيفة أن الفئات المستهدفة لهذه المبادرة من الطفولة إلى الشباب وحتى الأشخاص فوق 45 سنة لسن 60 .


ونوهت أسماء إسماعيل بأن فكرة الإعلانات تقوم على أساس "كما تدين تدان"؛ كما أن لغة الإعلانات واضحة وعامية بعيدة عن فلسفة الدين وبعيدة عن الطرق المعقدة؛ محذرة من ظاهرة الشير بين الشباب وإن كانت معلومات مغلوطة أو شائعات ولها آثار سلبية على المجتمع؛ مشيرة إلى عمل صفحة على فيسبوك بإسم أخلاقنا؛ تحتوي على كل القيم والأخلاق في صورة فيديوهات.
 

مبادرة أخلاقنا وزارة الشباب والرياضة التعصب الكروي التنمر الأخلاق والسلوكيات اخبار التوك شو

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