قبل التجربة النووية.. كيم جونج أون: كوريا الشمالية تطور قدرات هجومية هائلة

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية ستواصل تطوير "قدرات ضاربة هائلة" وتعزيز قواتها الاستراتيجية، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، وذلك أثناء زيارته للعمال المشاركين في أكبر تجربة صاروخية في البلاد.

واجتمع كيم مع أشخاص ساهموا في إطلاق صاروخ يوم الخميس، قالت كوريا الشمالية إنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.

قالت الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن العمل يجري بموقع التجارب النووية الكوري الشمالي، لترميم أحد الأنفاق الأربعة، مشيرة إلى الاستعدادات لتنفيذ تفجير اختباري نووي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، أن العمل يجري في موقع بونجيري لإنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث.

ووفقا لأحد مصادر الوكالة، يمكن إعادة تجهيز المنشأة في غضون شهر.

وعزت يونهاب المخاوف المتزايدة بشأن تجربة نووية محتملة في كوريا الشمالية، إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ويعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية، قد تختبر قذيفة نووية تكتيكية صغيرة يمكن تركيبها على رؤوس حربية للصواريخ الباليستية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، يحتوي الموقع على أربعة أنفاق تم إغلاقها رسميا في عام 2018، مع تنفيذ أعمال الهدم بحضور مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.

وقال بعض المراقبين إنه سيكون من الصعب على الفور ترميم النفقين 1 و 2، حيث أجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية السابقة، بينما يمكن استخدام النفقين 3 و 4 بعد أعمال الترميم.