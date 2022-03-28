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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 27 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28 -3-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28-3-2022  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 39 و 43  جنيهًا للكيلو حسب المنطقة 

الدواجن البلدى :  بين 43- 45 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 44- 46 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 27 جنيهًا للكيلو

 

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 28-3-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 7.75_8  جنيه 

كتكوت ساسو : 3.5 _ 3.75 جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 28-3-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 57-58  جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 55-56 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 59-60 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  28-3-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 50 -55 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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