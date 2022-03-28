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الإشراف العام
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ديني

العليا بـ «البحوث الإسلامية» تنظم ندوة تثقيفية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث

صدى البلد

عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية ندوة ثقافية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك، تحت عنوان: «يا باغي الخير أقبل»، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء وبعض وعاظ الأزهر الشريف؛ وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية التي ينظمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من مختلف دول العالم في مدن البعوث الإسلامية.


تناولت الندوة مجموعة من المحاور المهمة حول فقه رمضان وأحكام الصيام المختلفة وآراء الفقهاء في عدد من المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، كما تناولت أيضا الحديث عن فتاوى الصيام وتفنيد الفتاوى الشاذة والرد عليها مع مراعاة التيسير ورفع الحرج.


وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الطلاب وقاموا بطرح أسئلة مختلفة تمت الإجابة عليها بوضوح وبطريقة ترفع الحرج وتيسر على الناس، كما استعرض اللقاء نماذج للصحابة والأئمة وحالهم في الشهر الكريم سواء من خلال إلقاء الضوء على برنامجهم في العبادة أو تعاملهم مع الناس والتمسك بقيم العفو والحلم وإمساك اللسان عن الزلل والخوض في أعراض الناس وغيرها من القيم المجتمعية والأخلاقية الحميدة.


تأتي هذه الندوات والفعاليات ضمن استراتيجية مجمع البحوث الإسلامية التي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب المعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطى.

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