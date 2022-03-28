بالصور ..محافظ الغربية يتفقد مواقع تخزين القمح لاستقبال موسم 2022

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ، عدد من صوامع مركز ومدينة طنطا للاطمئنان على جاهزيتها لإستقبال موسم القمح 2022 والذي سيبدأ في الأول من أبريل المقبل، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال القمح وتخزينه بطريقة صحيحة واستيعاب كميات القمح المتوقعة لهذا الموسم.

بدأت الجولة بتفقد صومعة طنطا القابضة والتي تبلغ سعتها التخزينية 45000 طن قمح ، كما تفقد المحافظ الأعمال بصومعة طنطا المعدنية والتي تبلغ سعتها التخزينية 20000 طن، وفي مركز طنطا تفقد المحافظ صومعة شبشير الحصة بسعة تخزين 15000 طن وأختتم المحافظ جولته بتفقد شونة الريان الأسمنتية بسعة تخزينية 6000 طن .

ومن جانبه أكد رحمي على استمرار جولات المتابعة والمرور على المواقع التخزينية بالمحافظة من صوامع وشون أسمنتية ومعدنية لرفع كفاءتها الاستيعابية وتوفير شروط الحماية المدنية بها وذلك لضمان إتمام عملية تخزين جيدة تضمن الحفاظ على جودة محصول القمح .

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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