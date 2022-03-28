عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: الحضري سبب تألق حراس المنتخب.. ومتفائل بالتأهل للمونديال

الحضري - أحمد ناجي
الحضري - أحمد ناجي

أثنى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالي ومنتخب مصر السابق، بمستوى حراس الفراعنة تحت قيادة عصام الحضري، موضحا أن الحضري يتميز بحماس شديد وشخصيته تطورت للغاية.

وأضاف ناجي، في تصريحات تليفزيونية تليفزيونبة: "الحضري اكتسب متحمس واكتسب خبرات كبيرة في مجال التدريب، وأنصح الشناوي بالثبات الانفعالي في مباراة السنغال القادمة".

وواصل: "الحضري، يستدعي ذكرياته التاريخية وهو حارس، ويحاول اكساب حراسه الحاليين هذه العقلية التي كان يلعب بها مثل هذه اللقاءات التاريخية".

وأكمل تصريحاته: "المدرب مفترض أعد تقارير عن مصدر خطورة ومفاتيح لعب الفريق المنافس، وطبيعي أن يكون عقد محاضرة مع الحراس أطلعهم فيها على هذه النقاط الفنية، لمنحهم طرق التصدي لها".

وختم: “متفاءل بنسبة 100% بصعود مصر للمونديال، المنافس يحتاج هدفين في 90 دقيقة، وهذا صعب لأنهم لعبوا ضدنا مباراتين وأكثر ولم يسجلوا أي هدف في مرمانا، وللأسف بعض الإعلام لا يساند المنتخب بالشكل المطلوب".

أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة احمد ناجي سموحة عصام الحضري منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

بعد السخرية من زوجته وتصدر ويل سميث التريند.. أسباب وأعراض مرض الثعلبة

موظفون وعملاء .. مواعيد العمل بـ البنوك في شهر رمضان

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

ترشيحاتنا

مَوت النمر بوتين بـ أزمة قلبية

البورصة تقرر إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق

شروط إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة..تعرف عليها

أبوالغيط يشارك في افتتاح المنتدى الدولي الرابع لرواد الأعمال والاستثمار 2022

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

كيروش للاعبي المنتخب : انسوا نتيجة السنغال باستاد القاهرة وحضّروا للعودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ