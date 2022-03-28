أحمد ناجي: الحضري سبب تألق حراس المنتخب.. ومتفائل بالتأهل للمونديال

أثنى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالي ومنتخب مصر السابق، بمستوى حراس الفراعنة تحت قيادة عصام الحضري، موضحا أن الحضري يتميز بحماس شديد وشخصيته تطورت للغاية.

وأضاف ناجي، في تصريحات تليفزيونية تليفزيونبة: "الحضري اكتسب متحمس واكتسب خبرات كبيرة في مجال التدريب، وأنصح الشناوي بالثبات الانفعالي في مباراة السنغال القادمة".

وواصل: "الحضري، يستدعي ذكرياته التاريخية وهو حارس، ويحاول اكساب حراسه الحاليين هذه العقلية التي كان يلعب بها مثل هذه اللقاءات التاريخية".

وأكمل تصريحاته: "المدرب مفترض أعد تقارير عن مصدر خطورة ومفاتيح لعب الفريق المنافس، وطبيعي أن يكون عقد محاضرة مع الحراس أطلعهم فيها على هذه النقاط الفنية، لمنحهم طرق التصدي لها".

وختم: “متفاءل بنسبة 100% بصعود مصر للمونديال، المنافس يحتاج هدفين في 90 دقيقة، وهذا صعب لأنهم لعبوا ضدنا مباراتين وأكثر ولم يسجلوا أي هدف في مرمانا، وللأسف بعض الإعلام لا يساند المنتخب بالشكل المطلوب".