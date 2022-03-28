التضامن: حصرنا 20 ألف طفل بلا مأوى يتركزون بـ10 محافظات

قال حازم الملاح المتحدث الإعلامي باسم برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن، إن هناك برنامج قومي يقدم الحماية والرعاية لأطفال بلا مأوى، موضحا أنه في عام 2014 جرى عمل مسح شامل لحصر هؤلاء الأطفال، بمشاركة 3 آلاف باحث.

وقال إن هذا المسح أسفر عن حصر نحو 20 ألف طفل بلا مأوى يتركزون في 10 محافظات، وهو برنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف خلال لقاء على القناة الأولى، أن هناك 5 محاور أساسية في البرنامج القومي، مثل فرق الشوارع، إذ تمتلك الوزارة 17 وحدة متنقلة تعمل يوميا ويتم تحديث الأماكن الموجود فيها أطفال شوارع.

وتابع: "نتواصل مع أسر هؤلاء الأطفال لتقديم الخدمات اللازمة لهم، ونستخرج أوراق ثبوتية لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإذا لم تكن أسرهم موجودة أو ليست مؤهلة، فإننا نضع الأطفال في دور رعاية تابعة للوزارة، حيث طورنا 6 مؤسسات للرعاية، في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والشرقية، وأصبحت هذه المؤسسات بيوت آمنة تقدم الحماية والرعاية للأطفال".

وأردف: "هناك اهتمام بالعنصر البشري أيضا، وبخاصة من يقدمون الخدمة للأطفال، وقمنا بتعيين عدد من الشباب في هذه الدور لتطبيق سياسة الحماية وحتى يكون هناك رؤية مختلفة للأخصائيين والمؤسسات".