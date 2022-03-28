بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة|9 شروط للترخيص

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، أمس الأحد، على السماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة وعدم تغريمهم، حيث اشتكى الكثير من أولياء الأمور لذوي الإعاقة من توقيفهم فى اللجان المرورية وتغريمهم.

وقد وافقت اللجنة على إرسال مذكرة بالتعديلات الجديدة على قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 آلة للجهات المعنية.

وفيما يلي نستعرض شروط وخطوات الحصول على رخصة قيادة لذوي الاحتياجات الخاصة:

إجراءات ترخيص سيارات ذوي الإعاقة

1) التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

2) تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كان لسيارة خاصة أو دراجة نارية.

3) إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

4) إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

5) إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

6) يجب أن يقيم مقدم الطلب في دائرة قسم / وحدة المرور المقدم للخدمة.

7) أن يكون الحد الأدنى لسن مقدم الطلب 18 سنة.

8) لابد من موافقة القومسيون الطبي للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة أو دراجة نارية مجهزة.

9) هذا بالإضافة إلى إحضار المستندات الآتية: