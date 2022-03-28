عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة|9 شروط للترخيص

سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، أمس الأحد، على السماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة وعدم تغريمهم، حيث اشتكى الكثير من أولياء الأمور لذوي الإعاقة من توقيفهم فى اللجان المرورية وتغريمهم.

وقد وافقت اللجنة على إرسال مذكرة بالتعديلات الجديدة على قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 آلة للجهات المعنية.

وفيما يلي نستعرض شروط وخطوات الحصول على رخصة قيادة لذوي الاحتياجات الخاصة:

إجراءات ترخيص سيارات ذوي الإعاقة

1) التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

2) تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كان لسيارة خاصة أو دراجة نارية.

3) إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

4) إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

5) إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

6) يجب أن يقيم مقدم الطلب في دائرة قسم / وحدة المرور المقدم للخدمة.

7) أن يكون الحد الأدنى لسن مقدم الطلب 18 سنة.

8) لابد من موافقة القومسيون الطبي للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة أو دراجة نارية مجهزة.

9) هذا بالإضافة إلى إحضار المستندات الآتية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الإطلاع على الأصل.
  • قرار القومسيون الطبي العام لحالة مقدم الطلب الصحية وأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة أو دراجة نارية وقيادتها.
  • أصل المؤهل الدراسي وصورة منه في حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  • نموذج الاختبار الشفوي.
  • نموذج الاختبار العملي.
  • رخصة تسيير المركبة التي تم إجراء اختبارات القيادة عليها.
  • ملف الترخيص.
ذوي الإعاقة مجلس النواب المرور سيارة ذوي الإعاقة دراجة نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة|9 شروط للترخيص

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

فرمان كيروش .. سرية تامة على تدريب المنتخب قبل مواجهة السنغال

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

محافظة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية

فرنسا تتعهد بضمان حصول مصر على احتياجها من القمح الأشهر المقبلة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى وشعب مصر بـ قرب حلول شهر رمضان

رئيس الشيوخ مداعبا النواب: قربنا نعمل مجلس قومي للرجل والأمور تنذر بالخطر

الشناوي مكمل في الأهلي أم لا ؟| 92 مليون جنيه في الموسم تحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

فيديو

نجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في مسلسلات رمضان 2022 "فيديوجراف"

تميز بأدواره الصعبة .. وداعا عهدي صادق

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ