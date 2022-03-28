السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالقليوبية

شب حريق داخل مصنع مهجور منذ سنوات بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وبداخله خردة ومخلفات دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد نشوب حريق داخل مصنع مهجور منذ 12 عام باسم "شفيق. أ. ش" بمنطقة شارع الرشاح وبداخله خردة ومخلفات مهملة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين بالمنطقة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.