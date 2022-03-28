للوقاية من التسمم.. أفضل طريقة لتنظيف الفاكهة والخضار

يجب تنظيف جميع الفواكه والخضروات وغسلها جيدًا قبل تناولها، حفاظًا على الصحة من البكتيريا والعدوى.

ووفقا لموقع novosti، يمكن أن تحمل الفواكه والخضروات أيضًا جراثيم مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، قد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي.

أفضل طريقة لتنظيف الفواكه

أول خطوة هي غسل اليدين بالماء البارد لمدة 10 ثوانٍ على الأقل والتأكد من غمر الجزء الخارجي بالكامل وغسله، ستساعد عملية الشطف البارد هذه على إزالة المبيدات الحشرية أو الأتربة من على السطح.

إذا كنت تغسل قطعة من المنتج الصلب، مثل تفاحة أو بطاطس ، فمن الجيد أن تأخذ فرشاة ذات شعيرات صلبة وتقطع الفاكهة أو الخضار تحت الماء الجاري، ستزيل الشعيرات كل الأتربة الموجودة في التجاويف.

يجب التعامل مع الخضر الورقية بعناية، من الأفضل فصل الأوراق يدويًا وإرسال كل ورقة على حدة، يمكنك أيضًا وضع المنتجات الورقية في وعاء به ماء بارد وترك الأوساخ تتساقط.

والمنتجات مثل التوت والفطر والفواكه اللينة حساسة للغاية بحيث لا يمكن تنظيفها بفرشاة، وبدلاً من ذلك، احتفظ بها تحت تيار مستمر من الماء البارد وقم بتمرير أصابعك برفق على الجانبين للتخلص من الأوساخ.