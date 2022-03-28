نقل 475 أسرة من المناطق غير الآمنة بمصر القديمة لـ كمبوند الخيالة..فيديو

قال المهندس ماجد رشدي رئيس جهاز مشروع تطوير منطقة الخيالة، إن منطقة الخيالة تستقبل عدد كبير من أهالي منطقة مصر القديمة، مشيرا إلى نقل 475 أسرة من عشوائيات مصر القديمة لكمباوند الخيالة.

وأضاف خلال برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن الجميع ينفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين الذين يعيشون في مناطق غير آمنة.

ولفت إلى أن منطقة الخيالة عبارة عن 42 عمارة، بإجمالي 2268 وحدة سكنية مجهزة بجميع الخدمات، بما فيها وحدة بريد وإسعاف ومسجد وكنيسة، ووحدة صحية على أعلى مستوي، ومركز شرطة، ومدرستين.

وأشار إلى أن هناك حديقة كبيرة للمواطنين، يستمتع الجميع بها، والكل سعيد بالانتقال لهذه المنطقة، والجميع يدعو للرئيس السيسي.