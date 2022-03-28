تعليم الإسكندرية: الأنشطة التربوية ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب

أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سعد، فعاليات معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية السنوي بكلية النصر فيكتوريا بإدارة المنتزه تحت عنوان (الجمهورية الجديدة).

وقال سعد إن الأنشطة التربوية تساهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية كالثقة بالنفس والاتزان الانفعالي والتعاون والتحدي والتنافس الشريف وتحمل المسئولية وسمات القيادة لدى الطلاب وإنكار الذات واحترام الرأي الآخر وغرس القيم النبيلة وروح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته.

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بدأت فعاليات الافتتاح بجولة تفقدية لمدير المديرية وجميع الحضور بالمعرض حيث تزيَّنت جنبات المعرض بمعروضات متميزة للمشروعات القومية التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى محافظات الجمهورية حيث شملت مشروع حياة كريمة ومشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محورها والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات ومشروع محور المحمودية شريان الحياة بالإسكندرية لتوفير السيولة المرورية، ومدينة العلمين الجديدة، وطريق الكباش، وتعويم السفينة العالقة بقناة السويس ومجمع بركة (غليون) أكبر مشروع للاستزراع السمكي، ومدينة الأثاث بدمياط، وزراعة مليون ونص فدان، ومشروعات الطاقة المختلفة، والمدن العمرانية، ومشروع تكافل وكرامة، بأيدي أبناء تعليم الإسكندرية وبإشراف من التوجيهات الفنية.

شارك في الاحتفالية فرق كورال الإدارات المختلفة (مصر قادرة، اللي عاش حبك يعلم ، الله الله ع المستقبل، صورة، احنا ولاد النيل، باسم االل، أحلف بسماها ،أبويا وصّاني)، وأوبريت مصر الأمل، وأوبريت فرحة مصر، وفقرات متميزة لذوي الهمم، وأمسية شعرية ومونودراما، وجميعها فقرات متميزة تركز على اكتشاف الموهوبين وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة الأنشطة.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتور محمد سعد، مدير المديرية، ونادية فتحي، وكيل المديرية، من قِبَل المعاهد القومية بتقديم درع التميز تقديرًا للجهود المبذولة والطفرة المتميزة بتعليم الإسكندرية.

واختتمت الفعاليات بتكريم مدير المديرية لمدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية.

حضر الاحتفالية نادية فتحي وكيل المديرية و محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية والنائب أحمد مهنا والنائب محمد الحمامي والنائب سامح السايح والنائب أبوالعباس فرحات، ورأفت عبد الله، مدير عام الشئون التنفيذية، ونجلاء سليم، مدير عام التعليم العام، ومديري عموم الإدارات التعليمية ولفيف من مديري الخدمات التربوية وموجهي عموم الأنشطة.