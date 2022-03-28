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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال .. سينتيا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة ،مجموعة  صور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خاضتها،وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت سينتيا بإطلالة كاجوال شيك اعتمدت فيها الجينز مع قصة شعر شبابية جذابة،ونالت تفاعل كبير من متابعينها عبر صورها.

 

وشاركت سينتيا خليفة  في مسلسل "بيمبو" وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، وهدى المفتى، وأحمد مالك، وويجز، ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وصرحت الفنانة سينتيا بأنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، والدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً.

وأعربت سينتيا عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة، بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة.

الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة سنتيا خليفة

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