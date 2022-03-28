رمضان عبد المعز: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وعليكم بهذا الدعاء

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا نحيا أيام خير وبركة ونفحات خاصة ونحن نقبل على شهر رمضان، موضحاً أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

وتابع رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون، اليوم :" للفوز بشهر رمضان الكريم، عليكم بدعاء الصالحين، واطلبوا من ربنا بأنه يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين.. وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم".

ودعاء رمضان عبد المعز قائلاً :"اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يقربنا منك برحمتك يا ارحم الراحمين.. نسألك يالله أن تبلغنا شهر رمضان اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويارب العالمين"، مضيفاً: "شهر رمضان ضيف عزيز أكرموه".

وأضاف رمضان عبد المعز: "نسألك فلا تردنا غائبين بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن، واجعلنا من الرابحين الفائزين المفلحين نسألك يا الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا غير مفتونين".وأردف" عبد المعز"، اقترب شهر الخير والبركات والنفحات شهر رفع القرآن ذكره وشأنه وقدره فقال الله "شهر القرآن الذي انزل فيه القرآن..ولابد ان نكرم هذا الضيف رمضان صانة النبي والصحابة والتابعون والباء والاجداد وهيصونه الاحفاد والابناء الى يوم الدين".

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي إن الله عز وجل هو من سيحاسبنا، وأن أمرنا ليس بيد أحد غير الله.. الناس في الرايحة والجاية عايزة تحاسبنا وتتهمنا بالفسق والعدوان.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن كل شيء يفعله العبد لوجه الله لا يضيع، ولذلك يجب أن يرتاح بال كل إنسان، مستشهدا بقوله تعالى: "وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)".

وأوضح أن كل شيء يفعله الإنسان يتم تدوينه عند الله سبحانه وتعالى، فلا داعي للقلق، مستشهدًا بقوله تعالى: "وما يفعلوا، من خير فلن يُكفروه، والله عليم بالمتقين".

وأكد أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ويعلم ما بداخل كل إنسان، مضيفا: "حتى وإن أخطأت دون قصد وأنت تريد الصواب، فليس عليك جناح"، واستشهد بقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".