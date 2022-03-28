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أخبار البلد

وزيرة البيئة تشارك في الجلسة التشاورية حول إستراتيجية التمويل المناخي للدول العربية

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بصفتها رئيس الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة، فى الجلسة التشاورية حول استراتيجية التمويل المناخي للدول العربية  ، خلال مشاركتها فى اجتماعات أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبى ، بحضور  سوبريا ذاركار ، مسؤولة البرامج المعاونة ، مركز التنسيق الإقليمي - دبي ، الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA) ، والدكتور  محمود  فتح الله ، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد، القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة، أهمية حصول الدول العربية على التمويل المناسب لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية التى تواجه العديد من الدول العربية ، موضحةً الصعوبات والتحديات التى تواجهها الدول  للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ.  

وأوضحت وزيرة البيئة المشاكل التى تواجه الدول العربية والتى تتعلق بالتمويل والتى يعد أهمها قلة التمويل وكذلك كفاءة التمويل المقدم والأدوات المتاحة حيث تواجه الدول العربية نقصا فى المنح والقروض المقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ .

كما استعرضت الوزيرة خلال الجلسة الإستراتيجية العربية للتمويل والتى ستكون نموذجا جيدا للدول العربية يمكن تطبيقه فى كل دولة على حدة ، حيث يمكن أن تتكرر نفس المشكلات فى أكثر من دولة ، موضحةً أن الإستراتيجية ستكون بمثابة إطار عام يمكن للدول تطبيقه كلٍ وفقاً لاحتياجاته.

وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية الجلسة عن أملها فى الخروج بمشروعات إقليمية يمكن تنفيذها على مستوى عدة دول عربية ، بالإصافة إلى الخروج بحزمة جيدة من مشروعات المناخ تساهم فى دعم جهود الدول لمواجهة التغيرات المناخية.

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