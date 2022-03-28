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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجهيزات رمضان.. طريقة تخزين الجلاش بالدجاج

الجلاش
الجلاش

تستعد السيدات وخاصة العاملات، لتجهيزات شهر رمضان الكريم، من مجموعة من الأكلات والوصفات التي تساعدها في توفير الوقت عند تحضير وجبة فطار رمضان.

 

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة تخزين الجلاش بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة.

 

مقادير الجلاش الدجاج:
 

لفة جلاش 
٥٠٠ جم دجاج مفروم 
٤ بصل مفرومة 
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
٥٠٠ جم بسله بالجزر 
ملعقة كبيرة بهارات دجاج 
ملح 
فلفل أسود 
سمن

 

طريقة تحضير الجلاش بالدجاج :

يشوح الدجاج المفروم مع البصل في السمنه ويضاف له كل التوابل.

تضاف البسله والجزر والثوم ويترك الخليط لينضج، ثم يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد تماماً.

تحضر بولة متوسطة أو صغيرة الحجم حسب الرغبة وتبطن بثلاث طبقات من ورق الجلاش، ثم تضاف الحشوة حتى تملئ الجلاش تماماً ومن ثم تجمع الأطراف لتغلف الحشوة تماماً، وتدهن صرر الجلاش بالسمنة جيداً.

ترص صرر الجلاش في طبق فلين وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية شهر.

عند الطهي ترفع الصرر من الفريزر وتترك لتفك من التجميد بنسبة ٥٠٪؜ ومن ثم ترص على صينية مدهونة بالسمنة وتخبز في فرن ساخن حتى يحمر الوجه وتحصل على لون ذهبي.

تقدم صرر الجلاش مع الثومية.

الجلاش طريقة تخزين الجلاش بالدجاج الشيف سارة عبد السلام طريقة تحضير الجلاش بالدجاج رمضان

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