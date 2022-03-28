يحدث فجرا.. القمر يقترن مع كوكبي زحل والزهرة



نشهد مع فجر اليوم، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) مع كوكب زحل (ملك الحلقات) في مشهد فلكي رائع لهذه الكواكب، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن هلال القمر يقترنمع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) مع كوكب زحل (ملك الحلقات) في مشهد رائع فى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس.

وأضاف "تادرس "، أن هذا المشهد الرائع يظهر مع فجر اليوم، إلى أن يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي مع شروق الشمس، حيث يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا الربع تقريبا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



وأوضح "تادرس" أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ونشرالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، بعض المعلومات الهامة عن الكوكبين، وذلك عبر صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فقال:

كوكب الزهرة

كوكب الزهرة هو الكوكب الثاني بعدا من الشمس وهو أقرب الكواكب للأرض، و هو واحد من أربعة كواكب داخلية أو صخرية و يطلق عليه توأم الأرض لأنهما متشابهان في الحجم والكثافة.

يصل ضغط الهواء على كوكب الزهرة لأكثر من 90 مرة من ضغط الأرض، كما أن له غلاف جوي سميك وسام مليء بثاني أكسيد الكربون وهو محاط بسحب سميكة صفراء من حامض الكبريتيك التي تحبس الحرارة مما يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

الزهرة هو أكثر الكواكب حرارة في نظامنا الشمسي على الرغم من أن عطارد أقرب إلى الشمس، فتبلغ درجة حرارة سطح الكوكب حوالي 475 درجة مئوية، سطحه ذو لون صدئ ومليء بالجبال شديدة التكسير وآلاف البراكين الكبيرة.

يختلف كوكب الزهرة في دورانه حول محوره حيث يدور الكوكب للخلف، أي أن الشمس تشرق من الغرب وتغرب في الشرق على عكس ما نشهده على الأرض.

وأطلق على كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال خلال العصور القديمة تسمية (هيسبيروس) عندما شوهد في سماء المساء و (فسبورس) عندما شوهد في سماء الفجر ومن غير المعروف اذا كانوا عرفوا بأنهما جسم واحد

كوكب زحل

زحل هو سادس كوكب من الشمس وثاني أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية و هو عبارة عن كرة ضخمة تتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم و يحتوي على حلقات من قطع الجليد والصخورالمغطاة بالأتربة تدور حوله تمتد حتى 282000 كيلومترتقريبا من الكوكب.

زحل لديه ثاني أقصر يوم في المجموعة الشمسية حيث يستغرق يوم واحد على زحل 10.7 ساعات فقط و يدور دورة كاملة حول الشمس في حوالي 29.4 سنة أرضية.

لدى زحل 82 قمرا، تم تأكيد وتسمية 53 قمراً ، وينتظر 29 قمراً آخر تأكيداً للاكتشاف والتسمية الرسمية.