فتح باب الالتماسات على النتيجة لطلاب الدراسات العليا بعلوم حلوان

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن فتح باب الالتماسات و الإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2021 / 2022 لطلاب الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) .

وقال مسئول فى شئون الطلاب بكلية العلوم " إنه تم فتح باب استقبال الالتماسات لطلاب الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول ويستمر استقبال طلبات الطلاب حتى يوم الاربعاء الموافق 30-3-2022 .

وأشارت الكلية أنه تم تم اعتماد واعلان نتيجة الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) اما عن مرحلة الدبلومة فسوف تعلن فور الانتهاء من اعتمادها فى اقرب قت.

واضافت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية و انه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في اقرب وقت .

جدير بالذكر انه قد شهد يوم أمس الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الحفل السنوي لختام الأنشطة وحفل عيد الأم لتكريم الأمهات المثاليات، والذي نظمته الإدارة العامة للمدن الجامعية تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر أمين الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وشمل الحفل معرض خيري للطالبات بمناسبة شهر رمضان الكريم نظمه العاملين بمبني (٤) طالبات، بالإضافة إلى عقد فقرات فنية وغنائية، وتكريم للطالبات المتميزات، وتكريم للأمهات المثاليات.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين والمساهمين في نجاح الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى توزيع شهادات التقدير وتكريم الأمهات المثاليات.