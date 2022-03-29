بلمسات الكاربون فايبر.. رولز رويس فانتوم تحصل على إطلالة مميزة|صور

استطاعت شركة رولز رويس الانجليزية أن تقدم نخبة عالية الأداء من اصداراتها القوية، والتي اكتسبت مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية، وخاصة وسط فئة الأثرياء والمشاهير، حيث تضم إصدارات RR الشهيرة حزمة فريدة من التقنيات سواء كانت داخلية أو خارجية ايضا.

بلمسات الكاربون فايبر.. رولز رويس فانتوم تحصل على اطلالة مميزة |صور

وتبقى النسخة رولز رويس فانتوم أحد اهم وابرز الاصدارات المقدمة من قبل الصانع الإنجليزي المخضرم، حيث تمتلك السيارة قدرات فنية قياسية بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6700 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 563 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر.

بلمسات الكاربون فايبر.. رولز رويس فانتوم تحصل على اطلالة مميزة |صور

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الإمكانيات تتسارع السيارة رولز رويس فانتوم من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 5.3 ثانية

رولز رويس فانتوم تحصل على إطلالة مميزة

وظهر السيارة رولز رويس فانتوم في اصدار خاص يحمل اللقب Carbon Veil، مع التصميم الخارجي الذي يتميز بالفخامة المعهودة من قبل الصانع الانجليزي العريق، ومن الاسم الخاص بتلك النسخة فمن المتوقع ان تحمل هذا الجانب ببراعة وهو طبقات الكاربون.

بلمسات الكاربون فايبر.. رولز رويس فانتوم تحصل على اطلالة مميزة |صور

حيث تقدم غالبية شركات تصنيع السيارات اصداراتها خارجيًا عبر 5 طبقات من الكاربون فايبر وذلك بحد أقصى، ولكن تأتي رولز رويس بمفاجئة كبيرة بعد أن أضافت عدد يصل إلى 150 طبقة من الكاربون فايبر بطريقة مضغوطة تظهر بشكل أكثر صلابة.

بلمسات الكاربون فايبر.. رولز رويس فانتوم تحصل على اطلالة مميزة |صور

وتظهر السيارة رولز رويس فانتوم بشعارات Spirit of Ecstasy، مع طلاء خارجي من اللون الرصاصي الغامق، بالاضافة إلى لمسات وخطوط برتقالية اللون اسفل منطقة النوافذ الجانبية للسيارة، إلى جانب بعض التطعيمات التي تزينت بها مقصورة القيادة.