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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هب :

مستشار وزير التموين: الذهب استثمار آمن ومصدر قيمة كبير .. فيديو

الذهب
الذهب

قال ناجي فرج ، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب،أن سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 985 جنيه اليوم، مؤكدا أنه متوقع خلال الفترة القادمة أن يرتفع سعر الذهب ومن الممكن أن يصل إلى 1200 جنيه.

أضاف ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن مصر بها كميات هائلة من الثروات في الذهب ، ودعا  ناجي المواطنين للاستفادة من فرص الاستثمار والادخار في الشهادات ذات العائد 18% والذهب بالأخص.

وتابع ناجي فرج، أن الذهب دائماً سيظل احتياطي استراتيجي  للأفراد والدول  التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات ".

أشار مستشار وزير التموين لشؤون الذهب إلى أن الذهب هو استثمار أمن ومصدر قيمة كبير، والجرم في الخمسينيات من القرن الماضي كان 25 قرش، وفي الستينيات 85 قرش.

 

https://web.facebook.com/MehwartvChannel/videos/719360255899414

 

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