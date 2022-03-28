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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المدينة المنحوتة في الصخر.. ألغاز البتراء المذهلة

مدينة البتراء
مدينة البتراء

تعد مدينة البتراء القديمة المنحوتة في الصخور، واحدة من أجمل الأماكن الأثرية في الأردن رغم أنه بلد تهيمن عليه الصحاري.

لا يمكن الوصول إلى هذا المكان الفريد “البتراء”بسهولة، لكن مع ذلك ، فهذا لا يمنع السياح، خاصة أن المدينة كانت مركزًا تجاريًا رئيسيًا ، وتقع مباشرة عند تقاطع الطرق التي تم على طولها نقل الحرير والتوابل والبخور من الهند إلى شبه الجزيرة العربية وإفريقيا ومصر والعكس. 

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وفقا لموقع “الوعي الأثري” ليس من الواضح تمامًا متى تم بناء المدينة ، لكن من المعروف أن ذلك حدث قبل عصرنا.

كانت البتراء عاصمة مملكة الأنباط، ووفقًا لبعض التقديرات ، عاش هنا في أفضل سنواتها حوالي 20000 شخص.
تم نحت واجهات المباني في جدران الوادي وهي مذهلة.  يشهد النحت العبقري على المستوى العالي لتطور هذه الحضارة ومهارة البنائين، ولكن لا توجد أي أشجار في المنطقة يمكن استخدامها لصنع السقالات لبناء مثل هذه الهندسة المعمارية الفريدة.

كما يفترض العلماء ، بدأ البناء من الأعلى: كان من الممكن الوقوف على صخرة، هبوطًا تدريجيًا ، أرضية تلو الأخرى،  وباستخدام الأزاميل والمطارق فقط ، حقق المهندسون المحليون نتيجة مذهلة.

ومع تطور التكنولوجيا ظهرت طرق التجارة البحرية ، وفقدت البتراء أهميتها الإستراتيجية وظلت مهجورة لمصيرها ومخبأة في الرمال.  لذلك أصبحت مدينة ضائعة.


كيف عاش الناس في الصحراء والصخور بدون ماء؟

كان سكان البتراء خبراء في تكنولوجيا المياه.  بنوا صهاريج وسدودا وأنفاقا وخزانات وكانت المدينة أشبه بواحة للمسافرين المرهقين.  سمحت التكنولوجيا المتطورة بشكل رائع للسكان المحليين بالبقاء في المدينة حتى في حالة الجفاف.

كانت هناك فيضانات في هذه المنطقة في أوقات معينة ، لكن الأنباط تعاملوا معها أيضًا.  قاموا ببناء السدود والقنوات التي أعادت توجيه تدفق مياه الأمطار إلى المدينة حتى يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة.

وكانت البتراء مركزًا دينيًا كبيرًا ، ومن المفترض أنه سكنها قساوسة وتجار ونحاتون وأشخاص يعملون في قطاع الخدمات، كما يوجد أكثر من 1000 مقبرة في البتراء ، والعديد منها مخصص للعائلات أو حتى قبائل بأكملها.  

من المثير للاهتمام أنه من الصعب الإجابة عن السؤال عما إذا كان جميع الأشخاص البالغ عددهم 20000 شخص (ووفقًا لبعض المصادر ، 30000) يعيشون داخل البتراء ، حتى لو كان متوسط كل أسرة 10 أشخاص ، كان ينبغي أن يكون هناك 2000 مسكن واسع في المدينة.  لكن هناك عددا أقل بكثير منهم.  ربما تم إيواء بعض السكان في خيام خلف جدران حجرية.

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