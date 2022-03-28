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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ أحمد جمال من رحلته بباريس

صدى البلد

نشر الفنان احمد جمال ، عدة صور له من رحلته بباريس،فرنسا،وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وعلق احمد جمال “ حلم باريس  ”،ونالت صوره تفاعل كبير من متابعينه.

 

وحل الفنان أحمد جمال، ضيفا فى برنامج “سهرانين” المذاع عبر فضائية “أون”، روي فيه ما حدث له أثناء غنائه في أول فرح.

 

وتابع: “أول شغل وأول فرح ليا كنت هنضم لفرقة بتشارك فى أفراح، ولسه كان عندي 18 سنة ، ومطلوب مني أني لازم ألبس بدلة.. وانا مكنش معايا فلوس.. ومحمد شعبان كان معايا بيعزف ومعاه فلوس وطلبت منه فلوس واداني 150 جنيه”.

 

واسترسل: “كملت وقعدت أجمع لحد ما جبت البدلة.. وأخدت فى الفرح دا 30 جنيه.. وروحنا الفرح وحصل موقف لن أنساه.. وكان الفرح به ناس كثيرة ومعمول فى أرض  ريفية.. وغنيت وأنا خايف ومستخبي ورا شعبان.. وصعبت على واحدة وأنا قاعد وقالتلي ممكن تقبل الوردة دي”.

وأضاف : “جه مدير الفرقة قالي عملي فيها رومانسي.. قولتله أيه المشكلة قالي لو أهل الفرح عرفوا هيعملوا مشكلة.. وأنا سمعت اللي اتقال عليا بعد ما خلصت وقالوا اني لسه صغير.. وواحد قالي إني قدامي 8 سنوات على ما أعرف أمسك المايك.. وقولت بعد كدا إني مش هشتغل تاني”.

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