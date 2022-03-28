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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحصد المركز الثانى فى بطولة كرة القدم

جامعة طنطا تحصد المركز
جامعة طنطا تحصد المركز الثانى فى بطولة الجامعات لكرة القدم

حصد فريق جامعة طنطا اليوم المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في بطولة الشهيد الرفاعى (49) "ممتاز أ " فى كرة القدم فى المباراة النهائية مع نظيره فريق جامعة المنوفية .

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أقيمت المباراة على استاد جامعة طنطا، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية ، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا لاعبو الفريق المشاركين في البطولة وطاقم المدربين على تحقيق هذا المركز ورفع اسم الجامعة وسط مختلف جامعات مصر، متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.

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أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما تشهده الأنشطة الطلابية المختلفة بالجامعة من حراك متميز، معربا عن سعادته بفوز فريق جامعة طنطا بالمركز الثاني خاصة أن المباراة انتهت بفوز جامعة المنوفية بضربات الجزاء الترجيحية 5/ 4.

تعليم الغربية تحصد مركزين في مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

اشاد الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا بدعم إدارة الجامعة اللامحدود فى دعم الفريق وصولا للمباراة النهائية، مثمناً كذلك دور الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فى إنجاح البطولة، والإدارة العامة لرعاية الشباب.

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جامعة طنطا التعليم العالي وزير التعليم الغربية البحث العلمي الإذاعة التعليم المصرية جامعة المنوفية تعليم الغربية

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