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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هيفاء وهبي عن صفعة ويل سميث: لو عنا كان شارك معه بالمزح

صدى البلد

علقت الفنانة هيفاء وهبي علي واقعة ويل سميث بعد صفعه زميله مقدم حفلة الاوسكار .


وكتبت هيفاء وهبي  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام : لو عنا كان شارك معة بالمزح واذا سالتة ليه ما دفعت عني كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين و نعمة قيمة .

 

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حيث عرضت فضائية العربية فيديو لـ ويل سميث، بعد صفعة لزميله ومقدم حفل الأوسكار الممثل الكوميدي كريس روك، بسبب إلقائه نكتة وسخريته من مظهر زوجة "سميث" المصابة بمرض يؤدى إلى تساقط الشعر بكثافة، فى الحفل الذى أقيم مساء أمس.

وقال ويل سميث، الممثل الأمريكى، باكياً: "أريد أن أعتذر للأكاديمية، واعتذر لكل زملائى المرشحين .. أبدو مثل الأب المجنون كما قالوا عن شخصية ريتشارد ويليامز فى الفيلم، لافتاً إلى أن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة".

 

وصفع النجم العالمي ويل سميث، زميله كريس روك على وجهه وذلك خلال احتفالية توزيع أكاديمية الأوسكار الأمريكية، بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث.

وبدأت الواقعة بسخرية كريس روك من حلاقة زوجة ويل سميث "جادا بينكيت سميث" حيث قال لها: "جادا، أنا أحبك ولا اطيق الانتظار لرؤيتك في فيلم "جي اي جان"، ليتوجه عقب ذلك ويل سميث إليه ويصفعه، ردا على السخرية من زوجته.

وجاءت السخرية منها بسبب ظهور النجمة ديمي مور في فيلم "جي اي جان " حليقة الشعر مثل زوجة ويل سميث، المريضة بمرض الثعلبة.

واعتقد البعض في البداية أن الأمر مزحة، إلا أن جاء الرد من ويل سميث الذي قال إلى كرس: "ابقى اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين".

وكانت جادا سميث قد شاركت على انستجرام من قبل فيديو لها تظهر فيه معاناتها من مرض الثعلبة وتساقط شعرها بسبب هذا المرض، ما تسبب في حلق شعرها كله بسبب هذا المرض.

 

 

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