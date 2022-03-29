لليوم الخامس على التوالي.. الجزائر لم تسجل أي حالات وفاة بسبب كورونا

أعلنت الجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء كورونا لليوم الخامس على التوالي، فيما تم تسجيل 12 إصابة جديدة، فضلا عن تماثل 10 مرضى للشفاء خلال 24 ساعة.



وأوضحت الصحة الجزائرية، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و641 حالة، من بينها 12 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و261 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6 آلاف و873 حالة، فيما يتواجد حاليا 5 مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة بأن 40 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 8 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.