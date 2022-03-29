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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 مارس

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 مارس

يقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

ويرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 39 و 43  جنيهًا للكيلو حسب المنطقة

الدواجن البلدي :  بين 43- 45 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 44- 46 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 27 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022  فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 7.75_8  جنيه

كتكوت ساسو : 3.5 _ 3.75 جنيه

 

أسعار طبق البيض  اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 57-58  جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 55-56 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 59-60 جنيها.

            
أسعار البط  اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022  في السوق المحلية: 
أسعار البط المسكوفي اليوم بين 50 -55 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 مارس أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

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