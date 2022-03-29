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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج .. إطلالة ناعمة لـ رزان مغربي عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة رزان مغربي  صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت رزان مغربي ،  بإطلالة جذابة ناعمة  بدون مكياج ، و علقت قائلة : blondie mood.

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يذكر أن رزان مغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.


فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

 


 

 

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