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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

كوبرا
كوبرا

يمكن لثعابين الكوبرا السامة أن تتغذى على بعضها خاصة الكبير منها وتستمر لأسابيع، إن لم يكن شهورًا بدون طعام بعد الوجبة الدسمة.

 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ ثعبان ملك كوبرا وهو يبتلع ثعبانًا آخر بالكامل، بعدما اقتحم جحره وسحبه من هناك.

 

في المقطع يظهر أخطر ثعبان سام وهو يلصق رأسه في جحر ثعبان آخر ليبتلعه، ويتدحرج بشكل محموم لدفع الثعبان داخل عمق بطنه.

 

نشر المقطع حساب Snake_World على إنستجرام وقد حقق المقطغ آلاف المشاهدات والتعليقات من المستخدمين الذين شعروا بالصدمة من تصرف الثعبان.

 

التقط الكوبرا الثعبان الضخم من داخل الجحر وأطبق عليه فكيه حتى ابتلعه بالكامل داخل بطنه، رغم عدم ضخامة حجمه إلا أن جسده استوعب الثعبان بالكامل.

 

وفي معظم الثعابين تبدو ضلوع الرقبة أقصر من ضلوع الظهر البعيدة، لكن الكوبرا تبدو ضلوع رقبتها أكثر طولاً.

https://www.instagram.com/reel/CbhuC5vjJng/?utm_medium=copy_link

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