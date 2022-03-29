عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية رياضية بنات جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة

تربية الرياضية بنات
تربية الرياضية بنات جامعة حلوان تنظم ندوة عن حياة كريمة

عقدت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، فعاليات ندوة تعريفية عن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله، عميدة الكلية.

حاضر في الندوة مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وحسن مصطفى، مؤسس ورئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة.

وتطرقت الندوة إلى توضيح تجارب المبادرة للمشروعات الصغيرة، حيث تم عرض الحرف اليدوية والتراثية وأمثلة لذلك مصنع السجاد اليدوي من مصانع قرية دار السلام بالفيوم، وكذلك الحرف اليدوية والتراثية من قرى النوبة بأسوان. 

وأوضحت الندوة أن الهدف من المعرض هو المشاركة المجتمعية وإبراز روح العمل التطوعي والتنموي من كل الجهات لخدمة المواطن.

هندسة وحاسبات حلوان يحصدون المراكز الأولى بمسابقة الهاكثون للمدن الذكية|صور

وأكدت الندوة أنه فور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن. 

وشرحت أهداف المبادرة، والتى تتمثل فى خدمة قرى ريف مصر وتقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيئية للريف المصرى، خاصة القرى الأكثر احتياجا، وتوفير جميع المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية على أعلى مستوى من الجودة.

جدير بالذكر أن مرتكزات المبادرة تتمثل فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
 

كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة
جامعة حلوان حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التربية الرياضية بنات جامعة حلوان اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة نائباً عن الرئيس السيسي بحفل استطلاع هلال رمضان

بعد الزيادة الجديدة.. الحبس و غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بأسعار السيارات

بدون مصافحة.. بدء مفاوضات وفدي روسيا وأوكرانيا في تركيا

دعاء تفريج الهموم والمصائب .. هدي نبوي مستجاب لا تغفله

الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة وقود أوكرانية

منتخب مصر في مهمة ترويض أسود السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

نشرة المنوعات.. صرخة مومياء.. البحرين تنتصر للحجاب.. وعصفور يعشش في شعر امرأة لمدة أشهر

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

فيديو

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ