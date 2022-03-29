تربية رياضية بنات جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة

عقدت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، فعاليات ندوة تعريفية عن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله، عميدة الكلية.

حاضر في الندوة مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وحسن مصطفى، مؤسس ورئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة.

وتطرقت الندوة إلى توضيح تجارب المبادرة للمشروعات الصغيرة، حيث تم عرض الحرف اليدوية والتراثية وأمثلة لذلك مصنع السجاد اليدوي من مصانع قرية دار السلام بالفيوم، وكذلك الحرف اليدوية والتراثية من قرى النوبة بأسوان.

وأوضحت الندوة أن الهدف من المعرض هو المشاركة المجتمعية وإبراز روح العمل التطوعي والتنموي من كل الجهات لخدمة المواطن.

وأكدت الندوة أنه فور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن.

وشرحت أهداف المبادرة، والتى تتمثل فى خدمة قرى ريف مصر وتقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيئية للريف المصرى، خاصة القرى الأكثر احتياجا، وتوفير جميع المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية على أعلى مستوى من الجودة.

جدير بالذكر أن مرتكزات المبادرة تتمثل فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

