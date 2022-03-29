وزير الدفاع الروسي يعلن تدمير سلاح القوات الجوية في أوكرانيا بالكامل

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا نفذت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحا أن كييف لم تعد تملك أي قوات جوية.

وقال شويجو، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية: "أولاً، فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، وبوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، وتم خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".

وأضاف شويجو أن القوات الروسية دمرت سلاح الجو الأوكراني بالكامل.

واستطرد قائلا: “أوكرانيا لم تعد تملك قوات جوية”.

واعتبر وزير الدفاع الروسي أن “التوزيع العشوائي للأسلحة على السكان والمرتزقة في أوكرانيا يؤدي إلى تفاقم الوضع”.

وأشار شويجو إلى أن هناك تهديدا حقيقيا قائما للسفن المدنية في البحر الأسود بسبب تصرفات الجيش الأوكراني.