محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الاستثمار الزراعي بالقلمون

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أحد مشروعات الإستثمار الزراعي على مساحة ١٤٦ فدانا بقرية القلمون بالداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بحجم الإنجاز بالمشروع الذي يضم ٦٠٠٠ فسيلة نخل ومجمع صوب زراعية منزرعة بالخضروات المختلفة (طماطم - خيار - فلفل - بسلة)، مشدداََ على تغذية منافذ بيع الوحدات المحلية بالمركز بمنتجات الصوب وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

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كما وجه المحافظ بإعداد مقايسة لدعم لإستكمال أعمال إنشاء دورات مياه بمسجد المأذون بالقرية، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لخدمة أهالي القرية.