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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الحرب..

هل اقتربت الحملة الروسية من آخرها؟.. وخبراء: روسيا تتطلع إلى تقليص عمليتها العسكرية بأوكرانيا

بوتين
بوتين

أعلنت روسيا، أنها غيرت طريقتها وخططها فيما يخص الدائرة في أوكرانيا، وهو ما جعل إعلانها وتغيير  استراتيجيها  العسكرية في دائرة الضوء، لكن قالت شبكة “سي إن بي نيوز” الأمريكية، أن هناك شكوك كبيرة حول نوايا الكرملين الحقيقية، وعن حقيقة اقترابها من كتابة فصل النهاية للحرب التي دخلت يومها الــ34 .

قالت روسيا، إنها ستعيد التركيز الآن على منطقة دونباس الشرقية الانفصالية في أوكرانيا ، حيث توجد جمهوريتان مواليتان لروسيا أعلنتا نفسهما جمهوريتان منفصلتان هما دونيتسك ولوجانسك.

واعتبر المحللون الإعلان بمثابة اعتراف ضمني من روسيا بضرورة تخفيض حجم عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر المحللون، أن هناك شكوك في بعض الأوساط السياسية الغربية، بعدما أعلنت روسيا اكتمال المرحلة الأولى من ”عمليتها العسكرية الخاصة” (كما تسمي غزوها لأوكرانيا)، وفق ما ذكر تقرير سي إن بي سي.


وصرح سيرجي رودسكوي ، رئيس العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية  ”إن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية قد تحققت بشكل عام” .
 

وأضاف رودسكوي ″لقد تم تخفيض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير ، مما يجعل من الممكن تركيز جهودنا الأساسية على تحقيق الهدف الرئيسي ، وهو تحرير دونباس”.

فاجأ التغيير الواضح في الإستراتيجية المحللين، وجعلهم ينظرون إليه على أنه مؤشر على أن روسيا تتطلع إلى الحد من توسع عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبحسب ما ذهب التقرير، فقد حولت المقاومة الشديدة من القوات المسلحة في أوكرانيا والمقاتلين المتطوعين ما كانت تأمل روسيا في أن يكون احتلالًا سريعًا إلى ما وصفه البعض بـ ″حرب استنزاف طاحنة”، مع تورط القوات الروسية في قتال عنيف في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا.

بعد أن دافعت القوات الأوكرانية عن بلداتها ومدنها ، تشن الآن هجمات مضادة ضد المقاتلين الروس ، مع التركيز بشكل خاص على الدفاع عن العاصمة كييف. 
استولت القوات الروسية على مدينة واحدة فقط ، خيرسون، وحتى هذا يبدو مهددًا مع شن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة الميناء الجنوبي.

في ظل هذه الخلفية ، بدا إعلان روسيا أنها ستركز عملياتها العسكرية على منطقة دونباس، بمثابة اعتراف ضمني بالواقع على الأرض في أوكرانيا، أي أن روسيا فشلت في إحراز التقدم الذي توقعته وإنها تتراجع ببطئ لحفظ ماء الوجه، وسط ارتفاع عدد الضحايا ، وخوفًا من أن يقلب ذلك الرأي العام الروسي ليكون ضد الحرب.

وأفاد  رودسكوي  بإن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا في الحرب حتى الآن، وأصيب 3825 بجروح.
من ناحية أخرى، يدعي الجيش الأوكراني أن أكثر من15 ألف جندي روسي قتلوا في الصراع.

وذكر  تيموثي آش ، كبير محللي الأسواق السيادية في الأسواق الناشئة: ”أعتقد أنه من الواضح أن الحملة العسكرية الروسية سارت بشكل خاطئ. لذا فإن القول الآن بأن التركيز ينصب على دونباس ، هو مجرد مقولة  لانسحاب يحفظ ماء الوجه. فحتى لو تمكنت روسيا من الاستيلاء على دونباس بأكملها ، وربما حتى تأمين ممر بري إلى شبه جزيرة القرم ، فإن هذا لا يزال يمثل إخفاقًا عسكريًا كبيرًا من روسيا ”.

ومع ذلك ، فبعد عدة أيام من إعلان روسيا ، لا يوجد الكثير مما يوحي بأن الكثير قد تغير.

استمر القصف الروسي لأوكرانيا خلال الأيام الماضية،  وسمع دوي انفجارات في ضواحي مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

 

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تقييم استخباراتي لها،  إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية لم تكن هناك ”تغييرات مهمة في ترتيبات وتحركات القوات الروسية في أوكرانيا ”.

 

يتفق خبراء آخرون ، مع مايكل ماكفول ، السفير الأمريكي السابق في روسيا ،  أن هناك ”القليل من الأدلة في ساحة المعركة تشير إلى أن بوتين يركز فقط على دونباس الآن” ، مكررًا شكوكه السابقة بشأن التغيير الواضح في روسيا.


يذكر مسؤول كبير في البنتاجون في إفادة صحفية  إنه من الصعب التأكد مما إذا كانت  روسيا قد غيرت بالفعل نهجها في الحرب.

 

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