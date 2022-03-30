جريمة الوراق.. قتل جاره في الشارع أمام زوجته بسبب طفل.. فيديوجراف

انتزاع الرحمة من القلوب وغل النفوس وتوجيه الشيطان للأشخاص هو عنوان واقعة الوراق التي أقدم فيها شخص على قتل جاره بسبب مشاجرة كان السبب فيها طفل لم يتجاوز عمره 12 عاما وشرع في قتل زوجة المجني عليه في نفس الوقت.

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وذكرت زوجة المجني عليه، أن البداية كانت بسبب خلاف بيننا وبين الجاني لأن أحد الأبناء كان يصعد إلى السطح ويسترق النظر فقاموا بالإمساك به وضربه وهنا كانت البداية المشكلة، وبعد ذلك نشبت خلافات بسبب ما فعلوه بالطفل وعلى أثره قام كل منا بتحرير محاضر في قسم الشرطة ضد بعضنا، ثم بعد ذلك تم التصالح على هذه المحاضر وانتهى الخلاف إلا ان الجاني لم يكن يرغب في الصلح نهائيا.



وتابعت أن زوجها المجني عليه كان يذهب إلى العمل ثم يعود إلى المنزل ويظل به لارتباطه الشديد بأسرته وأنه عند قدومه من العمل تقترح النزول لشراء متطلبات رمضان وشراء بعض الأشياء، وبالفعل قامت الزوجة بالخروج معه لشراء بعض البضائع ومتطلبات رمضان.