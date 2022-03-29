أب يتحرش بابنته والسلطات السعودية تتدخل

تداول مغردون سعوديون على تويتر مقطع فيديو تحكي فيه فتاة عن واقعة تحرش والدها بها، منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي تابعته الشرطة السعودية حتى ألقت القبض عليه.

وقالت السلطات إن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على المتهم “وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية”.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية أن المتهم أحيل إلى النيابة العامة.

ووفقا لبيان المتحدث، فإن الفتاة متواجدة خارج المملكة حاليا، مؤكدا أن حادثة التحرش وقعت منذ ثلاثة أعوام غير أن الجهات المختصة حينها لم تتلق أي بلاغ عن ذلك.

وكانت الفتاة وسام السويلمي، التي تعيش في ألمانيا حاليا وفقا لإحداثيات تويتر، قالت في سلسلة تغريدات إن والدها تحرش بها وهي في العشرين من عمرها، ونشرت فيديو يظهر ذلك.