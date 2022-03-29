توقعات الجماهير لنتيجة مباراة مصر والسنغال .. فيديو

عرض برنامج أهلا بالستات المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقرير فيديو من الشارع المصري، لمعرفة توقعات الجماهير لـ مباراة المنتخب المصري، و السنغالى، و المؤهلة لـ كأس العالم بقطر 2022.

وقال أحد المواطنين خلال التقرير إنه يتوقع فوز المنتخب المصري، بنتيجة 2-0، وقال آخر إنه تعادل المنتخب مع منتخب السنغال بنتيجة 1-1، ويصعد المنتخب.

وقالت سيدة خلال التقرير إن :" مصر ستفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 لمصر، وأن كل لاعب عليه أن يقدم أفضل ما لديه فى المباراة".

كما قال طفل إن مصر ستفوز بنتيجة 5-0، وسنصعد لـ كاس العالم للمرة الثانية على التولي.