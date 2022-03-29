عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكات وتحول رقمي.. توصيات مؤتمر الوعي وبناء القدرات البشرية للسياحة العالمية

صورة من الجلسة
صورة من الجلسة

انتهت أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر الوعي السياحي وبناء القدرات البشرية “نحو مجتمع سياحي مستدام”، والذي أقيم على هامش فعاليات الإجتماع ال ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي ترأستها واستضافتها مصر على مدار يومين.

تناولت الجلسة بحث آليات ربط مخرجات التعليم السياحي بإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مناقشة عدد من المحاور من بينها دور القطاع الخاص في بناء الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور التعليم العالي السياحي في الإعداد لوظائف المستقبل في قطاع السياحة.

أدار الجلسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وشارك بها كمتحدثين ناتاليا بايونا رئيس وحدة الإبداع والتعليم والإستثمار بمنظمة السياحة العالمية والدكتورة سها عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية على دور السياحة كأحد الركائز لتطور الدول وإقتصادها، الأمر الذي يحتم ضرورة العمل على تلافي أية مشاكل تواجه القطاع وتأهيل الكوادر البشرية العاملة به.

فيما استعرضت ناتاليا بايونا رئيس وحدة الإبداع والتعليم والإستثمار بمنظمة السياحة العالمية، من خلال عرض تقديمي، موقف التعليم السياحى والمهارات المتاحة لدى العاملين بالقطاع السياحي، كما أكدت على ضرورة وضع استراتيجية لتنمية مهارات الدارسين والعاملين بالقطاع السياحي، مثمنة على جهود الدولة المصرية في رفع الوعي السياحي والأثري لدي مختلف الفئات العمرية والمجتمعية وخاصة الأطفال باعتبارهم مستقبل السياحة في مصر.

كما أشادت بالتعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الصدد عن طريق عقد بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، ويأتي من بين بنوده تضمين السياحة في المناهج المصرية بمراحل التعليم المختلفة.

من جانبها تناولت الدكتورة سها عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تاريخ التعليم السياحي في مصر والعالم والتعليم السياحي في مصر في الوقت الحاضر.

فيما أكد نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على أهمية التدريب العملي وعدم الإكتفاء بالتعليم الأكاديمي فقط على أن يتلقي العاملين بالقطاع السياحي حزمة من البرامج التدريبية بما يؤهلهم للتعامل مع السائحين.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات من بينها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات سوق العمل ومنظمة السياحة العالمية والطلاب عند وضع وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية للعاملين بالقطاع السياحي بما يحقق متطلبات سوق العمل، وإعداد تقييم تلك البرامج على مستوي التعليم السياحي، مع ضرورة عقد شراكات مع القطاع السياحي الخاص وضرورة تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التعليم السياحي.

C2ABCC8A-BF7B-4C86-B04A-B4AECEE5B4A5
C2ABCC8A-BF7B-4C86-B04A-B4AECEE5B4A5
C3E05376-26EF-4DD5-B49E-37C5C39102C5
C3E05376-26EF-4DD5-B49E-37C5C39102C5
8566DB7C-59AB-4510-9D21-69B0118CF1CC
8566DB7C-59AB-4510-9D21-69B0118CF1CC
EE3C4C4C-7482-4125-B215-7B2EADA069EF
EE3C4C4C-7482-4125-B215-7B2EADA069EF
35E17AA3-1BD3-48EA-A020-0DF5E9CAC472
35E17AA3-1BD3-48EA-A020-0DF5E9CAC472
الاتحاد المصري للغرف السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال .. تفاصيل

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 29 / 3 / 2022 .. تغطية خاصة لحظة بلحظة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ردا على طرد الدبلوماسيين.. روسيا تعلن عن اتخاذ إجراءات ضد بولندا

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار النفط بعد التطورات الإيجابية في مفاوضات روسيا وأوكرانيا

نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المدارس لأعضاء المكتب التنفيذي الجدد

السنغال تتقدم على مصر بهدف مبكر في تصفيات كأس العالم

أمراض خطيرة يمكن القضاء عليها بتناول التوت

ميدو يعلق على الحكام والمراقبين لمباراة السنغال: استهانة في تنفيذ القانون

الحكمة من مشروعية الصيام .. ليس تعذيبا للبشر .. 6 فوائد للعبادة تفوز بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

فيديو

يوسف الخال يتقمص شخصية ويل سميث.. وموقف بطلوع الروح من العرض برمضان|فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ