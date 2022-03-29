جامعة عين شمس: نهتم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية واستحداث برامج جديدة لإعداد كوادر تلبي متطلبات سوق العمل.. والطلاب: تأهلنا لإيجاد فرصة عمل بسهولة بعد الدراسة

جامعة عين شمس:

نهتم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص

استحداث برامج جديدة لإعداد كوادر تلبي متطلبات سوق العمل

نساعد الطلاب فى الحياه العملية بعد الانتهاء من سنوات الدراسة

طلاب:

جامعة عين شمس تأهلنا لإيجاد فرصة عمل بسهولة بعد الدراسة

ملتقيات التوظيف تساعدنا على ايجاد فرصة عمل جيدة

تنظم الجامعات الحكومية ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات، لمساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياه الدراسية و تشارك فى هذه الملتقيات التوظيفية عدد كبير من الشركات ، ومن بينهم جامعة عين شمس التى تنظم ملتقيات توظيف بشكل مستمر.

ومن جانبه، كشفت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن التطوير الذي شهدته الكلية خلال الفترة القصيرة الماضية على مستوى البنية التحتية مثل القاعات الإلكترونية الجديدة هذا من جهة وعلى مستوى طرح برامج متخصصة في الترجمة مثل برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية وغيرها من اللغات في الكلية والتي بدأت منذ استقبال طلاب خلال العام الأكاديمي الحالي وذلك لمواكبة تطورات سوق العمل.

وصرحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بأن إدارة جامعة عين شمس قامت بدعم الكلية لإنشاء ثلاث قاعات إلكترونية على أحدث طراز عالمي، تستهدف إجراء الامتحانات الإلكترونية، وبالفعل تم إنجازها بالتعاون مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة في أقل من ثلاث أشهر وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية العالمية، تتسع لخدمة ٧٥٩ طالبا، وتم ربطها بسيرفرات وزارة التعليم العالي لتصبح منارة لاستقطاب المؤسسات التعليمية العالمية لإجراء امتحاناتها بتلك القاعات.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، أن ذلك هو ما أثمر عن عقد امتحان إجادة اللغة اليابانية، واستضافتها لامتحانات كلية التمريض بالكامل، إلى جانب عقد امتحانات قسم اللغات السامية شعبة اللغة العبرية بها، بالإضافة إلى إجراء عدد من الاتفاقيات المبدئية مع مؤسسات عالمية أخرى مثل المركز الثقافي البريطانى و المركز الثقافي الروسي بالقاهرة لعقد امتحانات الأيلتس بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن.

وأشارت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن تلك الخطوات الاستباقية لتأمين مصادر دخل إضافية للكلية، مكنها من توفير موارد مالية قادرة على تطوير بنية الكلية التحتية و إجراء إصلاحات شاملة اتسعت لتطوير شبكة صرف المياه وحل مشكلة غرق الكلية التى كادت أن تتعرض له خلال الأعاصير التى ضربت البلاد خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع أكبر شركة في العالم لتغيير مولدات الكهرباء بالكلية بعد أن كانت متهالكة، كذلك يجرى الأن العمل على إنشاء مكان ليتسع لطلاب الكلية ليوفر متسعًا لتنفسهم وقضاء وقت فراغهم بين محاضرتهم به على أحدث طراز .

وتابعت الدكتورة سلوى رشاد، أن بعد أزمة كورونا والتى استلزمت مرونة عالية للتعامل مع تداعيات الأزمة، تم إنشاء منصة إلكترونية ضخمة لخدمة العملية التعليمية، إلى جانب النجاح في تنفيذ تعليمات إدارة الجامعة بإعلان النتائج وتصحيحها إلكترونيًا.

وأضافت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن تلك النجاحات التى حققتها الكلية هي ثمار الجهد المبذول بالتعاون والتكامل بين كافة أعضاء إدارة الكلية والساده رؤساء الأقسام والساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في ظل ظروف عصيبة لتحويل المحنه إل منحة، بهدف تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلاب الكلية بمختلف مراحلها وأيضًا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمدة.

وأعلنت "رشاد" عن إنشاء صندوق للشكاوى تم تصميمة بمعرفة طلاب الاتحاد وتعليقة في مختلف أرجاء الكلية لتلقي شكاوى ومقترحات الطلاب، على أن يتم وضع نظام واضح لفتحة بمعرفة لجنة عليا برئاسة العميدة وإشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لفحص الشكاوى باستمرار، وأكدت أن أى فكرة ابتكارية تسهم في حل أى مشكلات او تجميل الكلية سيطرحها الطلاب تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ستقوم بتنفيذها على وجه السرعة، وشددت أن إدارة الكلية لا تألوا جهدًا في خلق جو مناسب للعملية التعليمية بكافة مشتقاتها للطلاب.

ومن جانب اخر أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الانخراط في الأنشطة الطلابية والفعاليات يعد ركن أصيل من الحياة الجامعية بجانب تلقي العلوم، مشددة أن الجامعة تؤهل الطالب ليصبح فور تخرجه إلى الحياة ما بعد الجامعة ليصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع.

وأوضحت “رشاد”، أن العملية التعليمية لا تقتصر على تلقي العلوم اللغوية فقط داخل قاعات المحاضرات؛ ولكن تمتد كما هو الحالي في قسم اللغة الإيطالية إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة التي ينظمها القسم بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، كذلك توسيع مدارك الطالب من خلال التعامل مع أهل اللغة في السفارة والمناسبات المختلفة للاطلاع على ثقافة مجتمعهم وتطوير استخدام اللغة ومهاراتها.

وصرحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بأن الالتحاق بسوق العمل لا يتوقف على تلقي التدريبات الخاصة بالبرمجيات المختلفة المطروحة في الأسواق، وإنما يعتمد بشكل كبير على المهارات الشخصية للفرد، ولابد أن يكون الطالب يمتلك خلفية معرفية لا بأس بها.

وأعلنت "رشاد" أن تم عمل لقاء مفتوحا الذي جمع طلاب الكلية من مختلف الفرق مع إدارة الكلية، مشيرةً إلى أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب تعد بمثابة النافذة التى ترى الإدارة منها مشكلات الطلاب من وجهة نظرهم للوقوف على آليات حلها بما يحقق المصلحة العامة للمؤسسة التعليمية والارتقاء بها.

وأشارت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن إدارة الموارد البشرية والمادية بالنسبة للقيادة في المؤسسة هي أهم ركيزة من خلالها يستطيع العميد الوقوف على مدى إمكانية تحقيق طموحة وتطبيق طريقة إدارته للكلية، وتابعت حديثها مشددة على أن وضع آليات واضحة للوصول إلى زيادة الموارد المالية لدعم الدخل الرئيسي للكلية بعيدًا عن الاعتماد الكلى على موازنة الدولة لتخفيف الكاهل عن موازنة الدولة وتحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، استهدف تأمين احتياجات الكلية ومستلزماتها لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بكافة قطاعاتها لتقديم أفضل خدماتها لدعم الهدف الرئيسي من مخرجات العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وتابعت الدكتورة سلوى رشاد، أن استحداث برامج متخصصة جديدة تسهم في إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة متميزة لتلبية متطلبات سوق العمل، كانت تلك هي الفكرة الرئيسية من إستحداث تلك البرامج، إلى جانب أن تلك البرامج ذات المصروفات كانت تمثل أحد أهم مصادر تقوية دخل الكلية لتحقيق موازنة قادرة على تطوير البنية التحتية للكلية بشكل كامل بما يخدم طلاب النظام الفصلي و نظام الساعات المعتمدة على التوازى.

ولفتت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن فكرة استحداث برامج متطورة استلزم إنشاء قاعات جديدة على أحدث طراز عالمي لتقديم خدمات تعليمية مواكبة لسوق العمل لأبناء الكلية من المصريين والأجانب، وقامت إدارة الجامعة بدعم فكرة المشروع بكافة سبل الدعم المتاحة، برئاسة أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم بالتعاون مع مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة برئاسة أ.د.ياسر مجاهد، مدير المركز، وإشراف د.أيمن فريد، في وقت قياسي خلال ٤٥ يومًا أثناء جائحة كورونا المستجد من إنشاء ١٩ قاعة دراسية مزودة بأحدث تقنيات التعليم على مستوى العالم، لإستيعاب الطلاب الجدد ببرامج الساعات المعتمدة بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأوضحت أن العمل لم يتوقف عند هذا الحد لزيادة الموارد المالية للكلية، فقامت إدارة الجامعة بدعم الكلية لإنشاء ثلاث قاعات إلكترونية على أحدث طراز عالمي، تستهدف إجراء الامتحانات الإلكترونية، وبالفعل تم إنجازها بالتعاون مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة في أقل من ثلاث أشهر وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية العالمية، تتسع لخدمة ٧٥٩ طالب، وتم ربطها بسيرفرات وزارة التعليم العالي لتصبح منارة لاستقطاب المؤسسات التعليمية العالمية لإجراء امتحاناتها بتلك القاعات.

وفى نفس السياق ، حرص "صدى البلد" علي كشف أراء مجموعة من طلاب جامعة عين شمس في إقامة جامعة عين شمس ملتقيات التوظيف للطلاب بشكل مستمر، وهل يتم الستفادة من هذة الملتقيات والاستفادة استحداث برامج جديدة لتساعدهم في التأهيل لمتطلبات سوق العمل.

قال الطالب احمد رمضان بكلية الآداب بالفرقة الرابعة خلال تصريح لصدى البلد، أن الجامعة تهتم بالطلاب داخل الجامعة وخارجها ولذلك نقوم بعمل ملتقيات التوظيف بشكل مستمر ، لتساعد الطلاب فى الحياه العملية بعد الانتهاء من سنوات الدراسة.

وأوضح الطالب احمد رمضان، أن الكليات تقوم بتقسم الطلاب على حسب أيام الملتقى حتى يستفيد الجميع من العروض المقدمة ، حيث تقوم الشركات المشاركة فى ملتقيات التوظيف بتقديم عروض عمل للطلاب .

وأشار الطالب، إلى أن الشركات أيضا تقوم بتقديم فرص تدريب مختلفة للطلاب خلال سنوات الدراسة حتى يكون الطلاب حاصل على أكبر قدر من المعلومات قبل التخرج والالتحام بسوق العمل بشكل سريع.

وفى نفس السياق ، قال احمد محمود الطالب بكلية التمريض بالفرقة الثالثة، أن ملتقى التوظيف الذى تم انعقاده خلال الأيام الماضية كان منظم بشكل كبير.

وأضاف الطالب احمد محمود، أن ملتقى التوظيف يساعدنا على إيجاد فرصة عمل بسهولة بعد الانتهاء من الدراسة ، خاصة أن بعد الانتهاء لا نعرف من أين نبدأ الحياة العملية بشكل شريع ولكن هذه الملتقيات تساعدنا بشكل اسهل.

كما أشار الطالب، أنه فى حالة إيجاد فرصة العمل ، فيكفى فترة التدريب تعطيى خبرة كبيرة عند الانتقال إلى مكان أخر، نكتسب من خبره مما نمتلك.

ومن جانبه قال الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة بالفرقة الرابعة، إن جامعة عين شمس تحرص على تدريبنا وتدريب الخريجين وذلك بهدف توفير فرص عمل من خلال ملتقى التوظيف الذي يعد حدث أساسي للتعرف على مستجدات سوق العمل والذي يمنح الطلاب والخريجين فرصة التقديم لفرص التوظيف والتدريب.

وأوضح الطالب عبد الله، أن الملتقيات التوظيفية المختلفة التي تنظمها كليات جامعة عين شمس تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجين، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، وإجراء تدريبات من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهاراتنا ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم واكتسابهم مهارات جديدة لتؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف الطالب، أنه يتم التشاور بين الطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بتخصيص يوم ثابت من كل أسبوع لإقامة دورات تدريبية لحديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بالتعليم الجامعي بهدف توجيه الشباب وظيفيا كي يتمكن الخريج من الالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجه وان هذه الدورات ستكون في عدة مجالات على راسها التحول الرقمي والدفع الالكتروني.