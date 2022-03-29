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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يشارك في الاجتماع التاسع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة

الأردن
الأردن

شارك الأردن اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التاسع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، ممثلاً بمدير عام المركز الجغرافي الملكي العقيد المهندس معمر كامل حدادين بصفته نائباً لرئيس اللجنة.

وأكد حدادين خلال الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية وعبر خاصية الاتصال المرئي ضرورة الاستفادة من التقنيات المتطورة بما يعود بالخير والنفع على بلدنا والإنسانية بشكل عام وبما يساهم في دعم المسيرة التنموية المستدامة.

وعرض حدادين التطور الكبير الذي شهده المركز الجغرافي الملكي الأردني والذي أدى لتحديث منظومة العملية الانتاجية والبحثية والتدريبية، وعمل ايضاً على تفعيل البوابة الجيومكانية (الجيوبورتال) وذلك كمنصة لتبادل البيانات الجغرافية والصور الجوية والفضائية مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتسهيل آلية تبادل المعلومات الجيومكانية بين المؤسسات.

وبحث الاجتماع سبل التعاون القائم بين الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وأهمية مشاركة تجارب وخبرات الدول بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال ذاته.

كما استعرض الاجتماع التقرير السنوي للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات “الجيومكانية”، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وعدد من التوصيات في هذا الشأن.

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