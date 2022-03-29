الأردن.. إنشاء مدينة إدارية تضم كافة الوزارات

كشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن لدى الحكومة تفكير جاد بمشروع مدينة إداريَّة تستوعب الوزارات والدَّوائر والمسؤوليَّات الحكوميَّة، والزِّيادة السُّكَّانيَّة في عمَّان والزَّرقاء.

وقال خلال لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة نظمه منتدى الاستراتيجيَّات الأردني بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، الثلاثاء، “لا أتردَّد في اتِّخاذ القرار الذي أرى فيه مصلحة الوطن”.

وتابع الخصاونة “لا أقبل على الوزراء والمسؤولين التَّردُّد في اتِّخاذ القرارات، وملتزمون بقيم الشفافيَّة والنَّزاهة.”