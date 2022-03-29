أمين البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات ملتقى "العمل الخيري الإسلامي".. غدا

يشارك الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدًا الأربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى: "العمل الخيري الإسلامي وأثره شراكات مستدامة وحلول عملية"، والذي تعقده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمدينة جدة بالسعودية.

وتتضمن الفعالية جلسة افتتاحية مخصصة لإطلاق تقرير المفوضية السنوي حول العمل الخيري الإسلامي.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام كلمته افتراضيًا في الجلسة الأولى والتي تعقد بعنوان: "دور الزكاة والصدقات في الاستجابة للأزمات الإنسانية" بمشاركة ممثلين عن المفوضية وعدد من الجهات الفاعلة في العمل الخيري والعمل الخيري الإسلامي من المنطقة.