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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله يبكي بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال.. فيديو

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه بكى، بعد تعرض المنتخب الوطنى للهزيمة من منتخب السنغال، موضحًا إنه كان يتمنى الفوز اليوم، وأن يفرح جميع المصريين.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن منتخب السنغال كان الأفضل، خلال الـ 180 دقيقة.

ولفت صلاح عبد الله، إلى أنه كان يتمنى فوز المنتخب، ويصعد لـ كأس العالم، للمرة الثانية على التوالي، ولكن نحمد الله على ما كان، وأن البطولات الكثيرة مقبلة.

وأشار إلى أن البوست الذى كتبه كان بشأن عدم تشجيعه لـ ليفربول كان انفعالي فقط، قائلا: "كتبت كده عشان مايجراليش حاجة".

وتابع: " بحب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي بطريقة لا توصف، ونحمد الله على ما تم اليوم".

 

 

صلاح عبد الله المنتخب الوطني منتخب السنغال السنغال شريف عامر

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