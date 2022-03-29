مطمئنا الجميع.. وزير الشباب والرياضة: الجماهير المصرية في السنغال بخير

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الجميع بخير، رغم الضغط الشديد، الذى تعرضت له الجماهير، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعرضت لـ بعض الأشياء غير المقبولة منها القاء زجاجات المياه.

وأضاف وزير الشباب و الرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجماهير تعرضت لـ بعض المناوشات قبل المباراة وتدخلت لاحتواء الموقف، وبوجود سفيرة مصر فى السنغال.

ولفت إلى أن الجمهور المصري فى داكار استقل الأتوبيسات وفى طريقه الآن للمطار من أجل العودة لمصر.

وتحدث الوزير عن المدير الفنى للمنتخب، وهل سيتم الاستغناء عنه، وقال إنه مع الاستقرار، ولا يكون مع نقطة و من بداية السطر، وذلك لأن هناك بطولة الأمم الأفريقية فى 2023.

وأشار إلى أنه يطلب من اتحاد الكرة التخطيط وبهدوء للمرحلة المقبلة، ولابد من الحفاظ على قوام المنتخب، وأكد أن رسالته للاعبي المنتخب :" مش هننكسر و متتكسروش".

وأوضح أن الجميع فى حالة غضب، من الهزيمة، ولكن كان الأفضل أن نذاكر المباراة أكثر من ذلك، وكأن النهائى فى مصر وليس فى السنغال.