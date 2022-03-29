مش هننكسر.. وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة للاعبي المنتخب

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، إنه يطلب من اتحاد الكرة بالتخطيط وبهدوء للمرحلة المقبلة، ولابد من الحفاظ على قوام المنتخب، وأكد أن رسالته للاعبي المنتخب :" مش هننكسر و متتكسروش".



وأوضح أن الجميع فى حالة غضب، من الهزيمة، ولكن كان الأفضل أن نذاكر المباراة أكثر من ذلك، وكان النهائى فى مصر وليس فى السنغال.

وأكد أن الجميع بخير، رغم الضغط الشديد، التى تعرضت لها الجماهير، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعرضت لـ بعض الأشياء غير المقبولة منها القاء زجاجات المياه.



وأضاف وزير الشباب و الرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجماهير تعرضت لـ بعض المناوشات قبل المباراة وتدخلت لاحتواء الموقف، وبجود سفيرة مصر فى السنغال.



ولفت إلى أن الجمهور المصري فى داكار استقلوا الأتوبيسات وفى طريقهم الآن للمطار من أجل العودة لمصر.



وتحدث عن المدير الفنى للمنتخب، وهل سيتم الاستغناء عنه، وقال إنه مع الاستقرار، ولا يكون مع نقطة و من بداية السطر، وذلك لآن هناك بطولة الأمم الأفريقية فى 2023.