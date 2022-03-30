عبد الستار صبري: كيروش لعب على قدر إمكانيات اللاعبين المصريين

قال الكابتن عبد الستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق، إن أكثر شئ كان مقلق فى المنتخب، قبل بداية المباراة واثناء المباراة، هو خوف اللاعبين، و أكد أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى كيروش كبير، ولكن اللاعبين لم تنفذ الخطة المطلوبة.



وأضاف عبد الستار صبري، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن إمكانيات المنتخب قدمت أفضل ما تملك، و المنتخب أصبح يلعب بخطة دفاعية فقط.



ولفت إلى أن المدير الفنى للمنتخب لعب على قد إمكانيات اللاعبين المصريين، وتدخل الكابتن محمد عمارة، نجم منتخب مصر السابق، واعترض على كلام عبد الستار صبري، وقال المدير الفنى أدار المباراة بشكل خاطئ.

وأشار عبد الستار صبري إلى أنه مع استمرار كيروش فى تدريب المنتخب، وعدم الاستغناء عنه.



