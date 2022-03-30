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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طاهر أبو زيد: المنتخب تعرض لضغط طوال المباراة

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب و الرياضة الأسبق، إنه حذر من عدم اختيار مهاجم صريح مثل محمد شريف لاعب النادي الأهلى و منتخب مصر، موضحًا أن المنتخب يفتقد لمركز المهاجم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن المنتخب تعرض لضغط طوال المباراة، وذلك لعدم وجود مهاجم.


ولفت إلى أن المنتخب عان خلال مباراة السنغال، و عدم الاستقرار على مهاجم صريح مشكلة واجهت المنتخب اليوم.


وأشار إلى أن خط دفاع المنتخب الوطنى وحارس المرمى محمد الشناوي، قدموا أفضل شئ فى المباراة اليوم، وأكد أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى كيروش مميز ولا يمكن أن نحمله نتيجة الهزيمة بالكامل اليوم، ولكن ايضا لا يمكن أن نعفيه من تحمل جزء من الهزيمة.


وأوضح أن عدم الاستعانة بـ محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، و المنتخب الوطنى، وكذلك محمد قفشة كان خطأ من المدير الفني.


وأكد أنه مع استمرار كيروش مع المنتخب، وأن كيروش يمتلك الكثير من الخبرات.


وتابع أنه لا أحد من المدربين المصريين يستطيع تحمل مسئولية المنتخب الوطني.

 


 

وزير الشباب محمد شريف الأهلى النادي الأهلي شريف عامر المنتخب

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