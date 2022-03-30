محمد عمارة: حسام حسن هو الأجدر لتولي مسئولية تدريب منتخب مصر

قال الكابتن محمد عمارة، نجم منتخب مصر السابق، الكابتن حسام حسن هو الأجدر لتولى مسئولية تدريب منتخب مصر فى الفترة الحالية، موضحًا أن حسام حسن فى حالة تولى المنتخب سينجح.



وأضاف نجم منتخب مصر السابق، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن حسام حسن كان سيتولى تدريب المنتخب قبل تولى كيروش، ولكن بحد الحديث معه تم تقديم الشكر له.



ولفت إلى أن حسام حسن يمتلك الكثير من الخبرات، ففى حالة عدم تواجد كيروش مع المنتخب فـ حسام هو الأفضل.

كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، رحيله من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام السنغال.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الحظ الترجيحية بعد الخسارة على مدار المباراة بهدف نظيف.

وعلق كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي على تويتر: "انتهى الحلم، نحن بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا للتأهل".

وواصل كيروش: "من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني، وإلى كل لاعبي فريقي والجهاز الفني، تقديري وكل الشكر لكم على كل ما قدمتوه، ستكونون في قلبي دائمًا".

واستكمل كيروش: "كنت محظوظًا بالعمل والحصول على فرصة لتدريب المنتخب المصري، والتعامل مع هؤلاء المقاتلين والمتفانيين في عملهم، سعدت بكم جميعًا".

وأتم كيروش: "بدونكم لن نصل إلى ما وصلنا له ولن يكون هناك أي شئ ممكن بالنسبة لنا في حياتنا، أنا فخور بكم للغاية وكل أمنياتي لجميع المشجعين والمسؤولية في مصر".



