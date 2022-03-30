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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد الستار صبري: استعانة الأهلي والزمالك بمهاجمين أجانب أضعف المنتخب

عبد الستار صبري
عبد الستار صبري

قال الكابتن عبد الستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق، إن استعانة النادي الأهلي، و الزمالك بـ مهاجمين من الخارج، سبب فى ضعف مركز المهاجم فى مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجميع كان يتمنى فوز المنتخب اليوم، و الصعود لـ كاس العالم، بعد الهزيمة فى المباراة الأخيرة بـ أمم أفريقيا.

ولفت إلى أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي، يتحمل جزء من هزيمة اليوم، كونه قائد المنتخب الوطني.

 علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة منتخب مصر من السنغال وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل على حساب الفراعنة بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية  بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وكتب شوبير عبر حسابه علي تويتر: "‏‏‏ملناش نصيب الحمد لله علي كل شئ".


خطف منتخب السنغال بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية  بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وسجل لمنتخب مصر السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية وأضاع مصطفي محمد الركلة الرابعة لمصر.

وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال و تصدي الشناوي ببراعة  للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل اسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني اخر ركلة جزاء.

عبد الستار صبري منتخب مصر الزمالك النادي الأهلي الأهلى شريف عامر

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