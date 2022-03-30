اتحاد المصريين بالسعودية: 2000 تصريح لمن يرغب بتقديم وجبات إفطار بالحرم المكي

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين فى السعودية، إن السعودية تعود تدريجيًا لما قبل كورونا خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه تم إعادة موائد الإفطار الكترونيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أنه فى الماضي كان متاح بتوزيع الوجبات داخل الحرم النبوي و الحرم المكي، ولكن هذا العام تم إصدار 2000 تصريح فقط لمن يرغب فى تقديم وجبات إفطار.

ولفت إلى أن المواطنين يتيح لهم بالتسجيل على موقع شئون الحرمين، من أجل توزيع الوجبات على المصلين.

وقد رد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، على قرار تعليق السماح للنساء أكبر من 18 عاما السفر للحج والعمرة بدون محرم وقال، إنه لم يصدر بيانا بهذا الأمر، ولم يصدر عن وزارة الحج والعمرة أي بيان حتى اللحظة، لافتا إلى أن هناك رحلات بالفعل تعمل بهذا القرار ودون أي مشكلة وبدون محرم.



وأضاف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أن إجمالي المعتمرين يبلغ 60 ألف معتمر مصري، بمعدل 20 ألف لكل شهر على ثلاث أشهر، لافتا إلى أن هناك فرص متاحة للمعتمرين للسفر للمملكة العربية السعودية.



وأكد عادل حنفي، أن المملكة العربية السعودية استقبلت وفودا دون محرم لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أن أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالسعودية السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حداً أعلى للسن الذي يُسمح فيه بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.